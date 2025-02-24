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13:48, 24 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска прорвались в Сумской области

Российские части наступают в Сумской области с целью перерезать трассу на Суджу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска наступают в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным источника канала, главная цель наступления — перерезать трассу на Суджу в Курской области. Он добавил, что таким образом вся логистика группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе окажется под угрозой. Авторы канала заключили, что граница с Сумской областью прорвана в нескольких местах, бои идут в Журавке и Новеньком.

Ранее российские войска за сутки ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли три танка, БТР, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ, одну единицу инженерной техники, а также более 255 военных.

До этого российские силовые структуры сообщили о колоссальных потерях ВСУ в Курской области. Там также отметили, что бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.

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