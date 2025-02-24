Российский посол опроверг заявление Трюдо о передаче Киеву прибыли от активов России

Посол Степанов опроверг заявление Трюдо о передаче Киеву прибыли от активов РФ

Заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о передаче Киеву прибыли от замороженных российских активов является дезинформацией. Слова главы канадского правительства опроверг посол России в Канаде Олег Степанов, сообщает ТАСС.

«Слова [Трюдо] о каких-то доходах у Оттавы от замороженных российских активов — это чистая дезинформация, непонятно, на кого рассчитанная. Ничем подобным Канада не располагает», — сказал он.

По словам российского посла, необходимо брать в расчет, что Трюдо через несколько недель уже перестанет быть премьером, поэтому сейчас может «позировать и говорить, что угодно», поскольку за это не будет ответственности.

Степанов также отметил, что все объявленные канадским премьером военные поставки Украине как в техническом, так и в материальном выражении «сгорят и будут разворованы».

Ранее Трюдо заявил, что Оттава, Канада, передаст Украине крупный пакет военной помощи. Он уточнил, что в него войдет 25 боевых машин пехоты (БМП) и боеприпасы.