Канада передаст Украине миллионы боеприпасов

Премьер Канады Трюдо заявил о миллионах боеприпасов в новом пакете помощи ВСУ

Канада передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) крупный пакет военной помощи, в которой войдет 25 боевых машин пехоты (БМП) и боеприпасы, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом в Telegram сообщает «Страна.ua».

«Туда войдут, среди прочего, 25 БМП и "миллионы единиц боеприпасов"», — передает издание.

Украинская сторона также получит 5 миллиардов евро финансовой помощи в рамках кредита, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов.

Ранее Европейский союз анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине в годовщину военного конфликта с Россией.