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14:44, 24 февраля 2025Мир

Канада передаст Украине миллионы боеприпасов

Премьер Канады Трюдо заявил о миллионах боеприпасов в новом пакете помощи ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Канада передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) крупный пакет военной помощи, в которой войдет 25 боевых машин пехоты (БМП) и боеприпасы, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом в Telegram сообщает «Страна.ua».

«Туда войдут, среди прочего, 25 БМП и "миллионы единиц боеприпасов"», — передает издание.

Украинская сторона также получит 5 миллиардов евро финансовой помощи в рамках кредита, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов.

Ранее Европейский союз анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине в годовщину военного конфликта с Россией.

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