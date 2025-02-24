ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта

Глава евродипломатии Каллас: ЕС выделит военную помощь ВСУ в годовщину конфликта

Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в годовщину военного конфликта с Россией, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует ТАСС.

«Выдвигаем новые оборонные инициативы, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить Украину боеприпасами», — указала глава евродипломатии.

Вместе с пакетом помощи, отметила Каллас, ЕС вводит новые антироссийские санкции. По ее словам, новые ограничения коснутся теневого флота России.

Ранее в Киев с официальным визитом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.