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10:33, 24 февраля 2025Мир

ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта

Глава евродипломатии Каллас: ЕС выделит военную помощь ВСУ в годовщину конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в годовщину военного конфликта с Россией, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует ТАСС.

«Выдвигаем новые оборонные инициативы, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить Украину боеприпасами», — указала глава евродипломатии.

Вместе с пакетом помощи, отметила Каллас, ЕС вводит новые антироссийские санкции. По ее словам, новые ограничения коснутся теневого флота России.

Ранее в Киев с официальным визитом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

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