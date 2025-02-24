Сербскую организацию Russian Democratic Society признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной Russian Democratic Society

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией «Российское демократическое общество» (Russian Democratic Society). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что целью организации является формирование в Сербии массового протестного движения против России. С 2022 года члены «Российского демократического общества» провели более 20 акций, на которых выступали против проведения спецоперации. Участники организации также распространяли информацию, которую не подтверждают российские власти. Речь шла о принудительном переселении украинских детей.

Неправительственная организация «Российское демократическое общество» (Russian Democratic Society) была основана в 2022 году в Сербии гражданином Нидерландов и находящимся в розыске российским эмигрантом.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Независимый институт философии (Institut de philosophie indépendаnt) (признана в России нежелательной организацией) .