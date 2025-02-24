Стала известна возможная дата вступления Украины в ЕС

Президент Литвы Науседа предложил принять Украину в ЕС в 2030 году

Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) 1 января 2030 года. Такую дату предложил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Евросоюз должен как можно скорее принять республику в свой состав. По словам политика, от этого зависит безопасность объединения.

«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года», — сказал литовский лидер.

Гитанас Науседа прибыл в Киев для участия в саммите по вопросам мирного урегулирования конфликта и предоставления гарантий безопасности Украине. Помимо него в украинскую столицу также прибыли президент Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Латвии Эдгар Ринкевич, а также премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Перед этим в Киев приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Лидеров ЕС встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Андрей Сибига.