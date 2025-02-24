В Германии представили антидроновый квадроцикл MANUL

В Германии представили квадроцикл с многоствольным пулеметом для борьбы с БПЛА

Трехосный квадроцикл MANUL cUAV, который адаптировали для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), представили на выставке EnforceTac в Германии. Об этом пишет Defence Network.

В задней части квадроцикла разместили место стрелка и шестиствольный пулемет MG6 (немецкое обозначение американского многоствольного M134 Minigun). Эффективная дальность стрельбы составляет 500-1000 метров, а скорострельность достигает 3000 выстрелов в минуту.

MANUL cUAV может использовать антидроновые патроны Urban Drone Defense двух модификаций — с дальностью до 100 и до 300 метров. Отмечается, что патроны с дробью можно использовать над гражданскими объектами, поскольку падающие элементы практически не вредят мирному населению. Также на квадроцикле можно перевозить два противотанковых гранатомета.

Ранее в феврале стало известно, что бойцы танково-разведывательной группы бригады «Невский» добровольческого корпуса разработали антидроновый патрон с дробью для пулеметов и автоматов Калашникова. В стандартный боеприпас запрессовали дробь вместо пули.