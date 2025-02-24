Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 24 февраля 2025Мир

В МО Германии разочаровались результатами выборов

Глава МО Писториус: Результаты СДПГ на выборах в Германии катастрофичны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Imago / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Итоги выборов в ФРГ для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) являются катастрофичными. Такое мнение выразил министр обороны республики Борис Писториус, его слова передает телеканал ZDF.

«Важно, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет ничего, чтобы как-то приукрасить его», — отметил глава оборонного ведомства.

При этом Писториус указал на то, что кандидату на пост канцлера от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу «теперь предстоит сформировать правительство». Отвечая на вопрос, будет ли СДПГ проводить коалиционные переговоры с ХДС/ХСС, он ответил, что «партия никогда не отказывалась от диалога».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение СДПГ и назвал полученный результат горьким. По данным первых экзитполов, его партия заняла третье место, набрав лишь 16 процентов голосов. Это будет худший результат в истории для СДПГ с 1887 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

      В России назвали регион с наибольшей закредитованностью населения

      Венгрия выступила против выделения средств на оружие для Украины

      Экс-командир «Вагнера» рассказал о просьбе бойца ВСУ во время боя

      Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов

      Осужденный за взятки экс-министр Улюкаев попросил о снятии судимости

      В российском городе отменили концерт Надежды Кадышевой

      Французский пилот оценил шансы западных истребителей в бою с российскими

      Будущий канцлер Германии высказался об улучшении отношений с Россией

      У Михаила Ефремова в колонии нашли смартфон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше