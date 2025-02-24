В МО Германии разочаровались результатами выборов

Глава МО Писториус: Результаты СДПГ на выборах в Германии катастрофичны

Итоги выборов в ФРГ для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) являются катастрофичными. Такое мнение выразил министр обороны республики Борис Писториус, его слова передает телеканал ZDF.

«Важно, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет ничего, чтобы как-то приукрасить его», — отметил глава оборонного ведомства.

При этом Писториус указал на то, что кандидату на пост канцлера от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу «теперь предстоит сформировать правительство». Отвечая на вопрос, будет ли СДПГ проводить коалиционные переговоры с ХДС/ХСС, он ответил, что «партия никогда не отказывалась от диалога».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение СДПГ и назвал полученный результат горьким. По данным первых экзитполов, его партия заняла третье место, набрав лишь 16 процентов голосов. Это будет худший результат в истории для СДПГ с 1887 года.