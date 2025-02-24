Зеленский призвал Трампа как можно быстрее встретиться

Зеленский: Нужно как можно быстрее встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа встретиться в ближайшее время, чтобы договориться о гарантиях безопасности для Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Во время выступления на саммите «Большой семерки» (G7), на котором также присутствовал Трамп, Зеленский заявил, что ему с президентом США нужно как можно быстрее встретиться, «чтобы определить условия гарантий мира и безопасности».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина надеется завершить военный конфликт с Россией в этом году, а не через три года. Он также назвал это «очень сложной ситуацией».

До этого источник ABC в украинском правительстве сообщил, что в окружении Трампа желают замены Зеленского на другого президента Украины. Он объяснил это тем, что в администрации Трампа хотят найти более сговорчивого преемника.