Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 24 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал Трампа как можно быстрее встретиться

Зеленский: Нужно как можно быстрее встретиться с Трампом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа встретиться в ближайшее время, чтобы договориться о гарантиях безопасности для Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Во время выступления на саммите «Большой семерки» (G7), на котором также присутствовал Трамп, Зеленский заявил, что ему с президентом США нужно как можно быстрее встретиться, «чтобы определить условия гарантий мира и безопасности».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина надеется завершить военный конфликт с Россией в этом году, а не через три года. Он также назвал это «очень сложной ситуацией».

До этого источник ABC в украинском правительстве сообщил, что в окружении Трампа желают замены Зеленского на другого президента Украины. Он объяснил это тем, что в администрации Трампа хотят найти более сговорчивого преемника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный сдался в плен ВСУ, вернулся и сбежал из части. Три суда отказались рассматривать его дело

      В России допустили начало открытого противостояния США и Европы

      В Германии модернизировали используемый на Украине комплекс KDV

      Кардиолог предупредил о симптомах скрытого сердечного приступа без боли

      Россиян пообещали не штрафовать за открывающуюся не туда входную дверь

      Новости о возвращении голливудских студий в Россию прокомментировали

      Рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Бездомные купили лотерейный билет на украденные деньги и выиграли 46 миллионов рублей

      Россиянин попал в больницу после атаки дрона ВСУ на российский регион

      В самолете с россиянами на борту пропал сигнал GPS во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше