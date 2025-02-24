Женщина согласилась провезти в багаже 20 килограммов наркотиков за бесплатный перелет

Австралийка положила в багаж 20 килограммов наркотиков ради бесплатного перелета

Жительница Австралии попала за решетку после попытки провезти в багаже партию наркотиков. Об этом пишет LA Times.

25-летнюю Ясмин Вантонгерен арестовали в аэропорту Сан-Франциско, после того как в ее чемодане во время случайной проверки нашли более 20 килограммов метамфетамина. Как выяснилось впоследствии, женщина проводила время в Лос-Анджелесе — снимала посуточно квартиру в Корейском квартале. Там она встретилась с давним знакомым, который предложил бесплатный перелет домой и гонорар за провоз наркотиков. Вантонгерен согласилась, положила наркотики в багаж и попыталась сесть на самолет до Брисбена.

По прилете она должна была получить 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). В итоге австралийку арестовали, она не признала свою вину в транспортировке и сбыте наркотиков. Ее ждет еще несколько судебных заседаний и грозит несколько лет тюрьмы в США.

Ранее сообщалось, что в Италии полиция города Палермо нанесла удар по преступной организации коза ностра, более известной как сицилийская мафия. 11 февраля более 1200 полицейских устроили масштабную облаву на членов мафии. За один день арестовали более сотни человек.