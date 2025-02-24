Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:00, 24 февраля 2025Из жизни

Женщина согласилась провезти в багаже 20 килограммов наркотиков за бесплатный перелет

Австралийка положила в багаж 20 килограммов наркотиков ради бесплатного перелета
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock / Fotodom

Жительница Австралии попала за решетку после попытки провезти в багаже партию наркотиков. Об этом пишет LA Times.

25-летнюю Ясмин Вантонгерен арестовали в аэропорту Сан-Франциско, после того как в ее чемодане во время случайной проверки нашли более 20 килограммов метамфетамина. Как выяснилось впоследствии, женщина проводила время в Лос-Анджелесе — снимала посуточно квартиру в Корейском квартале. Там она встретилась с давним знакомым, который предложил бесплатный перелет домой и гонорар за провоз наркотиков. Вантонгерен согласилась, положила наркотики в багаж и попыталась сесть на самолет до Брисбена.

По прилете она должна была получить 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). В итоге австралийку арестовали, она не признала свою вину в транспортировке и сбыте наркотиков. Ее ждет еще несколько судебных заседаний и грозит несколько лет тюрьмы в США.

Материалы по теме:
«Они не знали, что везут» Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
«Они не знали, что везут»Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
10 августа 2021
Виновных в контрабанде 360 кило кокаина при российском посольстве отправили в тюрьму. Какие вопросы остались без ответов?
Виновных в контрабанде 360 кило кокаина при российском посольстве отправили в тюрьму.Какие вопросы остались без ответов?
21 января 2022

Ранее сообщалось, что в Италии полиция города Палермо нанесла удар по преступной организации коза ностра, более известной как сицилийская мафия. 11 февраля более 1200 полицейских устроили масштабную облаву на членов мафии. За один день арестовали более сотни человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все признаки теракта». На территории российского консульства произошел взрыв. Что об этом известно?

      Жена бывшего мужа Волочковой объяснила нежелание супруга дарить квартиру дочери

      Евросоюз решил наказывать за использование Системы передачи финансовых сообщений

      45-летняя Виктория Боня снялась в откровенном нижнем белье

      В МЭА заявили о кризисе европейской промышленности из-за высоких цен на газ

      Военблогер рассказал о ходе новой операции в Курской области

      Звезда «Аноры» тренировалась в лагере для стриптизерш ради роли в фильме

      Российские войска ударили по аэродромам ВСУ

      В МИД назвали неприемлемый для России вариант завершения конфликта

      Режиссера фильма о Трампе обвинили в домогательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше