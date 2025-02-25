41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» поплавала в купальнике в бассейне

Экс-участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева поплавала в купальнике в бассейне

Экс-участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева поплавала в откровенном виде в бассейне с супругом Кириллом Сафоновым. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница предстала перед камерой в цветном купальнике, включающем в себя бюстгальтер с треугольными чашками и плавки. При этом звезда собрала волосы в высокий пучок. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги.

Ранее в феврале Александра Савельева похвасталась фигурой в бикини. Исполнительница позировала в ярком купальнике, демонстрируя подтянутое и стройное тело. Свой образ она завершила солнцезащитными очками и крупными серьгами.