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11:24, 25 февраля 2025Ценности

41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» поплавала в купальнике в бассейне

Экс-участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева поплавала в купальнике в бассейне
Екатерина Ештокина
Саша Савельева

Саша Савельева . Кадр: @sasha_savelieva

Экс-участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева поплавала в откровенном виде в бассейне с супругом Кириллом Сафоновым. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница предстала перед камерой в цветном купальнике, включающем в себя бюстгальтер с треугольными чашками и плавки. При этом звезда собрала волосы в высокий пучок. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги.

Ранее в феврале Александра Савельева похвасталась фигурой в бикини. Исполнительница позировала в ярком купальнике, демонстрируя подтянутое и стройное тело. Свой образ она завершила солнцезащитными очками и крупными серьгами.

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