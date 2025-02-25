49-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет стройности

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что ужинает до 16:00 ради стройной фигуры

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки раскрыла секрет стройности. Соответствующая информация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя звезда ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, в какое время происходит ее последний прием пищи. По словам Канделаки, она ужинает в 15-16:00, чтобы сохранить фигуру. При этом в течение дня знаменитость придерживается стандартного питания. «Рыба, морепродукты, овощи, полезные крупы, чуть-чуть орехов», — уточнила журналистка.

Кроме того, Канделаки рассказала, что не пьет кофе, поскольку живет в выстроенном режиме и не нуждается в дополнительной энергии. «К тому же мое утро начинается в зале — это бодрит круче любого кофе», — заключила она.

Ранее в феврале Тина Канделаки показала внешность без макияжа. Знаменитость предстала перед камерой в длинном бархатном халате оттенка бургунди с вышивкой, демонстрируя естественную внешность.