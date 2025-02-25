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16:00, 25 февраля 2025Экономика

Банк России нашел причину снижения ставок по вкладам

ЦБ: Ставки по вкладам снизились, так как ослабла конкуренция за клиентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Тот факт, что половина из 20 крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам, объясняется тем, как обстоят дела с конкуренцией за клиентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Банк России.

Как объяснили в регуляторе, если прежде банки привлекали вклады физических лиц по ставкам 22 процента и даже выше, то сейчас максимальные ставки упали до 21 процента.

«То есть конкуренция за средства клиентов и, в частности, вклады граждан сейчас не такая сильная», — полагают в Центральном банке.

Ранее появилась информация, что сразу несколько российских банков, не предупреждая клиентов, начали в декабре снижать ставки по вкладам. После праздников так же поступили и остальные кредитные организации из топ-20.

Кроме того, после сохранения «ключа» на уровне 21 процента годовых крупные банки стали понижать ставки по вкладам.

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