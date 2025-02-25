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17:40, 25 февраля 2025Культура

Известная поэтесса попала в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поэтессу Веру Полозкову внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на базу данных Росфинмониторинга.

Известно, что в июне 2023 года Полозкову, которая покинула территорию России после начала специальной военной операции (СВО), призывали внести в перечень иноагентов и проверить на предмет спонсирования ВСУ.

В своих интервью Полозкова негативно отзывалась о политике российских властей и критиковала проведение СВО, а также упрекала жителей страны в бездействии и аморфности.

Ранее стало известно, что Полозкову проверят на дискредитацию армии. Об этом говорила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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