Известная поэтесса попала в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов

Поэтессу Веру Полозкову внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на базу данных Росфинмониторинга.

Известно, что в июне 2023 года Полозкову, которая покинула территорию России после начала специальной военной операции (СВО), призывали внести в перечень иноагентов и проверить на предмет спонсирования ВСУ.

В своих интервью Полозкова негативно отзывалась о политике российских властей и критиковала проведение СВО, а также упрекала жителей страны в бездействии и аморфности.

Ранее стало известно, что Полозкову проверят на дискредитацию армии. Об этом говорила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.