Глава Лиги безопасного интернета заявила, что Полозкову проверят на дискредитацию армии РФ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что поэтессу Веру Полозкову проверят на дискредитацию армии РФ после интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает 360tv.

«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ — за гранью понимания», — сказала Мизулина. По ее словам, юристы Лиги безопасного интернета проверят высказывания поэтессы. Если они обнаружат факты дискредитации армии, то направят обращение в правоохранительные органы.

Ранее Вера Полозкова дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказала, что из-за специальной военной операции она покинула Россию. В настоящее время поэтесса проживает на Кипре. «Там [в России] было очень неуютно оставаться, и ты знал: рано или поздно придется уезжать, просто не знал, в какой момент, какой у тебя будет личный красный флажок», — сказала она.

Она понадеялась, что когда-нибудь «раскаяние станет национальным» — тогда у людей будет шанс переосмыслить свои отношения. «Я рационально понимаю, что делала все, что могла в этой ситуации. Я говорила, писала, никогда не скрывала своей позиции, не ездила в Крым с 2014 года. Конечно, глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло», — заявила она.