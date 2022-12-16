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13:59, 16 декабря 2022Культура

Поэтессу Веру Полозкову проверят на дискредитацию армии

Глава Лиги безопасного интернета заявила, что Полозкову проверят на дискредитацию армии РФ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что поэтессу Веру Полозкову проверят на дискредитацию армии РФ после интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает 360tv.

«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ — за гранью понимания», — сказала Мизулина. По ее словам, юристы Лиги безопасного интернета проверят высказывания поэтессы. Если они обнаружат факты дискредитации армии, то направят обращение в правоохранительные органы.

Ранее Вера Полозкова дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказала, что из-за специальной военной операции она покинула Россию. В настоящее время поэтесса проживает на Кипре. «Там [в России] было очень неуютно оставаться, и ты знал: рано или поздно придется уезжать, просто не знал, в какой момент, какой у тебя будет личный красный флажок», — сказала она.

Она понадеялась, что когда-нибудь «раскаяние станет национальным» — тогда у людей будет шанс переосмыслить свои отношения. «Я рационально понимаю, что делала все, что могла в этой ситуации. Я говорила, писала, никогда не скрывала своей позиции, не ездила в Крым с 2014 года. Конечно, глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло», — заявила она.

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Марина Погосян
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