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19:32, 25 февраля 2025Наука и техника

Создатель iPhone рассказал о «невыполнимой задаче» от Джобса

Экс-дизайнер Apple рассказал о компьютере iMac, спасшем компанию от банкротства
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Джонни Айв

Джонни Айв. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв рассказал в подкасте «Би-би-си» о продукте, который спас корпорацию от банкротства. По его мнению, таким продуктом оказался компьютер iMac.

Айв отметил, что в эпоху возвращения Стива Джобса в Apple в конце 90-х корпорация находилась на грани банкротства — ей даже пришлось взять инвестиции в размере 150 миллионов долларов от конкурента Microsoft. Айв заявил, что Джобс видел в продукте, который спасет фирму, персональный компьютер.

По словам экс-главного дизайнера, Джобс сразу дал Айву «невыполнимую задачу» — создать дизайн привлекательного для обычного пользователя компьютера. «С первого дня нашей встречи мы начали работу над тем, что впоследствии стало iMac», — вспомнил Айв. Он отметил, что благодаря успеху iMac удалось сохранить Apple и впоследствии создать смартфон iPhone и планшет iPad.

Джобс дал задачу Айву придумать дизайн устройства буквально за несколько дней — это должен быть дружелюбный компьютер для людей, которые не разбираются в технике. Айв вспомнил, что в 1990-х компьютеры казались серьезным устройством для профессионалов. Поэтому дизайнер придумал полупрозрачный корпус, оформление в ярких цветах и ручку для переноски.

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«Компьютер казался живым, не статичным, не застывшим», — описал iMac Айв. Девайс оказался успешным на рынке — за пять месяцев с момента его запуска в 1999 году Apple продала 800 тысяч устройств.

В конце января журналисты издания 9to5Mac изучили архивы Nokia и выяснили, что в компании обратили внимание на выход первого смартфона Apple, но не успели отреагировать. «Всего за семь лет Nokia прошла путь от владения бизнесом смартфонов до выхода из него», — подытожили авторы.

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