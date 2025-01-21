Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:17, 21 января 2025Наука и техника

Раскрыта реакция Nokia на iPhone перед крахом компании

9to5Mac: Сотрудники Nokia увидели в iPhone угрозу, но их не послушали
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В компании Nokia обратили внимание на выход первого смартфона Apple, но не успели отреагировать. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа изучили внутреннюю презентацию Nokia, которую раскрыл блогер Фахад Икс. Презентация вышла 10 января 2007 года — на следующий день после того, как глава Apple Стив Джобс представил первый iPhone. Документ вышел под заголовком «Анонсирован iPhone (да, они назвали его iPhone)».

Материал подготовили девять сотрудников Nokia. По мнению авторов 9to5Mac, они увидели скрытую угрозу в продукте американской компании для своего бизнеса, но руководители Nokia их не послушали. Журналисты напомнили, что на момент анонса iPhone доля Nokia на мировом рынке телефонов составляла 50 процентов, но через несколько лет случился крах.

В презентации гаджет Apple назвали устройством премиум-класса, сенсорный экран которого «может установить новый стандарт современного искусства». Девайс обеспечивает «простоту использования» и «бесшовные интернет-приложения». Сотрудники компании заметили, что iPhone с энтузиазмом встретили в СМИ, и у Apple есть шансы создать новый сегмент рынка.

Материалы по теме:
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021

Журналисты издания отметили, что топ-менеджеры Nokia не осознали угрозу, которую может нести iPhone, и не успели адекватно отреагировать на нее. «Всего за семь лет Nokia прошла путь от владения бизнесом смартфонов до выхода из него», — подытожили авторы.

В середине января корпорация HMD Global прекратила выпуск и продажу смартфонов под брендом Nokia, правами на который она владеет. Фирма продолжила продавать только кнопочные телефоны Nokia.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Девушка начала заниматься одним видом танцев и сбросила 36 килограммов

      В Раде назвали возможный срок проведения переговоров с командой Трампа

      Нормы общежития в России предложили урегулировать

      Названа доля нацвалют в расчетах России с главным торговым партнером

      Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Украине без всяких вопросов

      Ученый рассказал об учащении магнитных бурь в 2025 году

      Индия приготовилась заключать контракты на замену нефти из России

      Закончившийся стрельбой конфликт мигрантов с российским депутатом сняли на видео

      Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше