Раскрыта реакция Nokia на iPhone перед крахом компании

9to5Mac: Сотрудники Nokia увидели в iPhone угрозу, но их не послушали

В компании Nokia обратили внимание на выход первого смартфона Apple, но не успели отреагировать. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа изучили внутреннюю презентацию Nokia, которую раскрыл блогер Фахад Икс. Презентация вышла 10 января 2007 года — на следующий день после того, как глава Apple Стив Джобс представил первый iPhone. Документ вышел под заголовком «Анонсирован iPhone (да, они назвали его iPhone)».

Материал подготовили девять сотрудников Nokia. По мнению авторов 9to5Mac, они увидели скрытую угрозу в продукте американской компании для своего бизнеса, но руководители Nokia их не послушали. Журналисты напомнили, что на момент анонса iPhone доля Nokia на мировом рынке телефонов составляла 50 процентов, но через несколько лет случился крах.

В презентации гаджет Apple назвали устройством премиум-класса, сенсорный экран которого «может установить новый стандарт современного искусства». Девайс обеспечивает «простоту использования» и «бесшовные интернет-приложения». Сотрудники компании заметили, что iPhone с энтузиазмом встретили в СМИ, и у Apple есть шансы создать новый сегмент рынка.

Журналисты издания отметили, что топ-менеджеры Nokia не осознали угрозу, которую может нести iPhone, и не успели адекватно отреагировать на нее. «Всего за семь лет Nokia прошла путь от владения бизнесом смартфонов до выхода из него», — подытожили авторы.

В середине января корпорация HMD Global прекратила выпуск и продажу смартфонов под брендом Nokia, правами на который она владеет. Фирма продолжила продавать только кнопочные телефоны Nokia.