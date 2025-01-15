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19:51, 15 января 2025Наука и техника

Под брендом Nokia перестали выпускать смартфоны

HMD Global прекратила выпускать и продавать смартфоны Nokia
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jaque Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация HMD Global прекратила выпуск и продажу смартфонов под брендом Nokia. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

С международного сайта компании исчезли модели смартфонов Nokia. В ассортименте остались только девайсы под собственным брендом HMD — в том числе, новые аппараты Key и Arc. Прекращение продаж смартфонов Nokia, очевидно, связано с тем, что HMD Global намерена развивать собственную торговую марку.

При этом телефоны Nokia без смарт-функций остались в продаже. На том же сайте корпорации доступно почти четыре десятка моделей кнопочных аппаратов.

Журналисты издания TechNetBooks отметили, что компания будет выпускать смартфоны Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse. При этом фирма даже переименовала представленный в конце 2023 года смартфон Nokia XR21 в HMD XR21.

«Похоже, что HMD достигла своей цели — создать себе прочную репутацию на рынке смартфонов, используя имя Nokia», — отметили специалист медиа. Они напомнили, что Nokia хотела закрепиться на рынке смартфонов с помощью Microsoft, но платформа Windows Phone провалилась.

Ранее один из создателей операционной системы Android Рич Майнер объяснил основателю Microsoft Биллу Гейтсу, почему его корпорация провалилась на рынке смартфонов. По его словам, Microsoft занимается «подавлением инноваций», поэтому создатели Android были мотивированы не дать корпорации захватить новый рынок.

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