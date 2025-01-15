Создатель Android посмеялся над Биллом Гейтсом

Создатель Android Майнер посмеялся над главой Microsoft Биллом Гейтсом

Один из создателей операционной системы (ОС) Android Рич Майнер объяснил основателю Microsoft Биллу Гейтсу, почему его корпорация провалилась на рынке смартфонов. Об этом Майнер заявил в своем X.

В середине января Билл Гейтс заявил, что его ошибки, по которым Microsoft не закрепилась на рынке мобильных устройства, стоили 400 миллиардов долларов — во столько предприниматель оценил стоимость платформы Android. Майнер ответил, что помог создать Android, чтобы помешать Microsoft завоевать мобильный рынок, как она ранее сделала это с рынком ПК.

«Мне всегда смешно слышать, как Гейтс жалуется на то, что его компания "прохлопала" рынок смартфонов», — заметил Майнер. Он объяснил, что инженер и энтузиаст всегда боялся, что Microsoft завоюет рынок телефонов, и делал все, чтобы не допустить этого.

Рич Майнер предположил, что если бы компания Билла Гейтса стала заметным игроком на рынке смартфонов, она начала бы заниматься «подавлением инноваций». По словам Майнера, таким образом Microsoft поступила, когда монополизировала рынок ОС для компьютеров. «Извини, Билл, ты больше ответственен за потерю 400 миллиардов долларов, чем ты думаешь», — в заключении посмеялся над Гейтсом один из создателей Android.

1 января американская корпорация Microsoft прекратила поддержку штатных программ «Почта Windows» и «Календарь». Фирма перестала поддерживать эти программы, удалила их из Windows и официального магазина Microsoft.