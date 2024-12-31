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02:33, 31 декабря 2024Наука и техника

Microsoft закроет два популярных офисных приложения в Windows

Microsoft прекратит поддержку штатных «Календарь» и «Почта Windows» с 31 декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американская корпорация Microsoft с 31 декабря прекращает поддержку штатных программ «Почта Windows» и «Календарь». Об этом сообщает ТАСС.

Компания предложила пользователям перейти из классического Outlook в новый и экспортировать в него электронные письма и контакты. 1 января 2025 года корпорация перестанет поддерживать эти программы, удалит их из Windows и официального магазина Microsoft. В то же время отмечается, что клиенты смогут вернуться к к приложениям через меню настроек в Outlook на персональном компьютере.

Ранее сообщалось, что 13 октября 2026 года прекратитсяподдержка Microsoft Publisher — издательского сервиса, предназначенного для верстки и оформления публикаций. С этого момента компания перестанет выпускать для программы обновления, приложение не будет доступно для новых версий Windows.

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