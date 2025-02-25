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17:53, 25 февраля 2025Наука и техника

«Калашников» направил огнестойкие перчатки на апробацию

«Калашников» направил партию огнестойких перчаток на апробацию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

«Калашников» направил партию адаптированных для использования с оружием и мультимедийными устройствами огнестойких перчаток заказчику для апробации. Об этом сообщили в концерне.

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") поставило партию летних и демисезонных перчаток в черном цвете в адрес заказчика для проведения апробации. В коммерческой линейке представлены модели под названиями LXA FR (летние) и LXB (демисезонные), которые привлекли внимание заказчика своими функциональными особенностями», — говорится в сообщении.

Летние перчатки предназначены для использования в теплое время года при температуре выше пяти градусов. В сухую погоду и при активном движении можно эксплуатировать перчатки при температуре 0 градусов. Утепленную мембранную модель, которая отличается полной водонепроницаемостью, можно использовать при температурах от плюс 5 до минус 50 градусов.

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По результатам апробации примут решение о дальнейшей поставке перчаток заказчику.

В феврале компания «Триада-ТКО» отправила заказчику перспективные общевойсковые бронешлемы для войсковых испытаний. Новое изделие обеспечивает защиту класса Бр2 при массе и площади, сопоставимыми с используемым сейчас шлемом класса Бр1.

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