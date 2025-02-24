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17:52, 24 февраля 2025Наука и техника

«Калашников» направил на испытания новые бронешлемы

«Калашников» направил на испытания перспективные бронешлемы класса Бр2
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

«Калашников» направил на войсковые испытания новые бронешлемы, которые отличаются от имеющихся в войсках изделий более высоким классом защиты. Об этом сообщили в концерне.

«"Триада-ТКО" (концерн "Калашников") приступило к отгрузке перспективных общевойсковых бронешлемов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний. Перспективный общевойсковой бронешлем выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладает противоосколочной стойкостью V50 процентов не менее 630 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый шлем обеспечивает защиту класса Бр2 при массе и площади, сопоставимыми с используемым сейчас изделием класса Бр1. Шлем обеспечивает частичную защиту ушей и позволяет использовать средства защиты слуха на различных креплениях. В передней части расположено крепление для ночной оптики.

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Поставленные заказчику шлемы получили чехлы в модернизированной расцветке «Цифра» в двух исполнениях: ЕМР-М (зеленый) с дополнительным маскирующим чехлом ЕМР-МА (зимний), а также ЕМР-МП (пустыня). Чехлы получили крепления для размещения идентификационных панелей.

В июне 2024 года в «Ростехе» сообщили, что российский бронешлем «Барс-Л» выдержал попадание пули, которая пробила шлем стандарта НАТО. В ходе испытаний изделия обстреливали пистолетными патронами калибра 9 миллиметров с расстояния пять метров.

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