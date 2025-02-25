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12:52, 25 февраля 2025Спорт

Кандидат в президенты МОК назвал условие возвращения России

Кандидат в главы МОК Коу не исключил возвращения России при заключении мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Себастьян Коу

Себастьян Коу. Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьян Коу назвал условие возвращения России. Его слова приводит Inside the Games.

Коу не исключил возвращения России в случае заключения мирного договора по украинскому конфликту. «Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… Гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — заявил он.

Выборы президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта в Греции. Помимо Коу, на пост претендуют вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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