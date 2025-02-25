Стало известно о смерти высокопоставленного командира ВСУ под Курском

Военкор Котенок: На курском направлении ликвидирован майор ВСУ Коваленко

Российскими войсками был ликвидирован майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Коваленко, исполнявший обязанности комбата 116-й бригады теробороны. О смерти высокопоставленного командира сообщил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

По сообщению журналиста, Коваленко был ликвидирован на курском направлении. Подробностей военкор Котенок не привел.

Из открытых источников известно, что Александр Коваленко награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, эту же награду вручали и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Ранее военкор Александр Коц назвал единственный для ВСУ шанс безболезненно выйти из Курской области. При этом он отметил, что не понимает, на чем основаны озвученные ранее прогнозы о подготовке ВСУ к отступлению.