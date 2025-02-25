Латвийский биатлонист обвинил тренера сборной в избиении

Латвийский биатлонист Расторгуев обвинил тренера Брициса в избиении на ЧМ

Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев обвинил тренера национальной команды Илмарса Брициса в избиении во время чемпионата мира 2025 года. Об этом он рассказал Tvnet.

По словам спортсмена, инцидент произошел 20 февраля после того, как он обратился к тренеру, чтобы обсудить пропажу лыж в прошлом году. «Он вытолкал меня из комнаты и начал распускать руки. Я поставил крест на дальнейших действиях. По сути, я оказался в нокауте», — заявил Расторгуев, добавив, что спасти ситуацию пытался врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис.

Биатлонист рассказал, что в результате инцидента он получил перелом пальца, разбитый нос и травму плеча. Теперь ему может потребоваться операция.

При этом Брицис и его жена Байба Бендика назвали Расторгуева виновником конфликта. По их версии, тренеру пришлось защищать семью, в том числе полуторогодовалого сына. Однако Расторгуев это отрицает, отмечая, что Брицис напал на него со спины.

Расторгуев — серебряный призер ЧМ-2024 в масс-старте. Также в его активе два золота чемпионатов Европы.