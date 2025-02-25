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19:47, 25 февраля 2025Мир

МИД заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине

МИД: У изолированной Европы нет права участвовать в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Vidal / Reuters

У оказывающейся во все в большей изоляции Европы нет права участвовать в переговорах по Украине. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы далеки от сбалансированного подхода к украинскому конфликту.

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