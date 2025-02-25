МИД заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине

МИД: У изолированной Европы нет права участвовать в переговорах по Украине

У оказывающейся во все в большей изоляции Европы нет права участвовать в переговорах по Украине. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы далеки от сбалансированного подхода к украинскому конфликту.