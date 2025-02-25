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12:33, 25 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о позиции ЕС по Украине

Песков: ЕС далек от сбалансированного подхода к украинскому конфликту
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) далек от сбалансированного подхода к украинскому конфликту. О позиции объединения высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые, в том числе, из Киева звучали вчера, они пока о сбалансированности не сигнализируют», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что по итогам американо-европейских контактов «как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу».

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