В Кремле высказались о позиции ЕС по Украине

Песков: ЕС далек от сбалансированного подхода к украинскому конфликту

Европейский союз (ЕС) далек от сбалансированного подхода к украинскому конфликту. О позиции объединения высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые, в том числе, из Киева звучали вчера, они пока о сбалансированности не сигнализируют», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что по итогам американо-европейских контактов «как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу».