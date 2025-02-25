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10:26, 25 февраля 2025Мир

На Западе заявили о планах США снять санкции с России

Financial Times: США могут скоро снять антироссийские санкции
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

США могут в скором времени снять антироссийские санкции, так как администрация президента Дональда Трампа видит в этом экономические возможности, а также это было предложено Россией в ходе переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что страны Европейского союза (ЕС) не поддержат данные меры и будут дальше проводить политику ограничений. Кроме того, авторы материала предположили, что аналогичную политику «сделок» Трамп может помимо России предложить и председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. В частности, речь идет об импорте первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов теневого флота. Кроме того, ограничения коснулись ряда средств массовой информации и деятелей культуры.

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