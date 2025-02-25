Названа неочевидная причина инсульта в молодом возрасте

Эндокринолог Павлова: Курение увеличивает риск инсульта в молодом возрасте

Курение в пять-семь раз увеличивает риск инсульта в молодом возрасте, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Неочевидную причину развития угрожающего жизни заболевания у молодежи она назвала в своем Telegram-канале.

Павлова рассказала, что ученые в ходе исследования проанализировали данные о здоровье 546 людей в возрасте до 49 лет, перенесших криптогенный инсульт, и выяснили, что риск его развития существенно увеличивает курение. При этом у курящих людей вероятность необъяснимого инсульта выше более чем в два раза по сравнению с некурящими. В зоне особого риска, как отметила врач, находятся мужчины и все люди в возрасте от 45 до 49 лет. «Чем чаще и больше курит человек, тем выше вероятность инсульта (разница с некурящими может увеличиваться до пяти-семи раз)», — подчеркнула эндокринолог.

По словам Павловой, другая группа ученых установила, что никотин гораздо быстрее снижает температуру тела у молодых мышей и значительно уменьшает их подвижность по сравнению с грызунами старшего возраста. Это значит, что воздействие никотина на организм с возрастом видоизменяется, считают исследователи.

«По мнению ученых, люди в возрасте от 18 до 25 лет могут быть более чувствительны к никотину и более подвержены зависимости от сигарет, чем люди среднего возраста. Не стоит рассчитывать, что молодой и изначально здоровый организм будет оставаться таким же, если его постоянно травить. Сигареты и вейпы в любом возрасте опасны и губительны», — подытожила врач.

Ранее ученые назвали самый опасный для здоровья вкус вейпа. Они предупредили, что вейпы с ягодным вкусом опаснее для здоровья, так как они парализуют клетки легких.

