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22:36, 23 ноября 2024Забота о себе

Ученые назвали самый опасный для здоровья вкус вейпа

PNAS: вейпы с ягодным вкусом опаснее для здоровья, они парализуют клетки легких
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Ученые назвали самый опасный для здоровья вкус вейпа. Они пришли к выводу, что ягодные ароматизаторы могут парализовать иммунные клетки в легких. Исследование опубликовано в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты провели исследование в Квебеке, изучая причины повреждений легких испарительными системами у подростков в 2019 году. Испытания они проводили на мышах в течение нескольких дней, наблюдая за их иммунными клетками в режиме реального времени.

Исследование показало, что некоторые химические вещества в ягодных ароматизаторах нарушали работу клеток в легких, делая организм более уязвимым для респираторных заболеваний. При этом неароматизированные вейпы не оказывали подобного эффекта.

Ученые пришли к выводам в более ранних работах, что все формы испарителей вредят здоровью, однако некоторые ароматические компоненты могут усугубить негативные последствия.

Ранее терапевт Кайваан Хан и его коллега Тува Амутан в комментарии для Mirror предупредили о вреде электронных сигарет даже после первой затяжки. Хан объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.

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