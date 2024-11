PNAS: вейпы с ягодным вкусом опаснее для здоровья, они парализуют клетки легких

Ученые назвали самый опасный для здоровья вкус вейпа. Они пришли к выводу, что ягодные ароматизаторы могут парализовать иммунные клетки в легких. Исследование опубликовано в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты провели исследование в Квебеке, изучая причины повреждений легких испарительными системами у подростков в 2019 году. Испытания они проводили на мышах в течение нескольких дней, наблюдая за их иммунными клетками в режиме реального времени.

Исследование показало, что некоторые химические вещества в ягодных ароматизаторах нарушали работу клеток в легких, делая организм более уязвимым для респираторных заболеваний. При этом неароматизированные вейпы не оказывали подобного эффекта.

Ученые пришли к выводам в более ранних работах, что все формы испарителей вредят здоровью, однако некоторые ароматические компоненты могут усугубить негативные последствия.

Ранее терапевт Кайваан Хан и его коллега Тува Амутан в комментарии для Mirror предупредили о вреде электронных сигарет даже после первой затяжки. Хан объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.