Президент книжного союза Степашин: Украину ждет мирное будущее

Украину ждет мирное светлое будущее, сравнимое с временами СССР. С таким заявлением выступил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, его цитирует РИА Новости.

«Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — сказал он.

По мнению Степашина, происходящее с Украиной после распада СССР — «это катастрофа, это беда».

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что при отказе от мирного урегулирования Украина может остаться без Сум, Харькова и Одессы.