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19:50, 31 мая 2025Культура

Будущее Украины спрогнозировали

Президент книжного союза Степашин: Украину ждет мирное будущее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину ждет мирное светлое будущее, сравнимое с временами СССР. С таким заявлением выступил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, его цитирует РИА Новости.

«Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — сказал он.

По мнению Степашина, происходящее с Украиной после распада СССР — «это катастрофа, это беда».

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что при отказе от мирного урегулирования Украина может остаться без Сум, Харькова и Одессы.

Вот это да!
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