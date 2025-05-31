Картаполов: При отказе от мира Украина может остаться без Сум, Харькова и Одессы

При отказе от мирного урегулирования Украина может остаться без Сум, Харькова и Одессы. Такое мнение выразил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины. И это продолжится до тех пор, пока истеричный режим [Владимира] Зеленского будет продолжать вести себя как кисейная барышня», — сказал политик.

В случае, если Киев не захочет следовать дипломатическим мерам, то Украина может остаться без Сум, Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Одессы и Николаева.

Ранее помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев высказался высказался насчет того, сможет ли РФ претендовать на порты Украины и поднимется ли этот вопрос в процессе урегулирования конфликта. Он отметил, что жители разных регионов Украины имеют право сами определять свое будущее, это касается и людей из Одессы.