Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:15, 31 мая 2025Из жизни

Выбрана самая красивая девушка мира

Победительницей конкурса «Мисс мира» стала представительница Таиланда
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Hector Vivas / Stringer / Reuters

В индийском городе Хайдарабад завершился финал конкурса красоты «Мисс мира», победительницей выбрали представительницу Таиланда Сучату Чуангсри. Об этом стало известно из трансляции на официальном YouTube-канале конкурса.

Второе место досталось самой красивой девушке Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу, третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

Представительница Украины, 20-летняя Мария Мельниченко вошла в топ-8 красивых девушек планеты на конкурсе «Мисс Мира».

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 108 стран, включая Эстонию, Киргизию и Казахстан. Представительницы России среди участниц на этот раз нет.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
9 марта 2024

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия» Милла Мэги покинула международный конкурс красоты «Мисс мира». Она пожаловалась, что участницам приходится терпеть унижения и неуважительное отношение организаторов. Организаторы конкурса и индийские власти опровергли ее обвинения и обвинили ее в клевете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка мира

    Россиянка описала мужчин в Мексике фразой «любят женщин без стыда и страха»

    В России прокомментировали случаи завоза смертельной лихорадки чикунгунья

    Названо самое страшное оружие немцев в Первой мировой войне. Почему оно не принесло им победу?

    «Сочи» вернулся в РПЛ

    МИД осудил попытку The Insider сформировать «образ добрых украинских оккупантов»

    Мощный пожар в Подмосковье попал на видео

    В подмосковном замке Пугачевой призвали устроить морг и крематорий

    Следовавший в российский порт сухогруз сел на мель у берегов Швеции

    Самая красивая девушка Украины вошла в топ-8 конкурса «Мисс Мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости