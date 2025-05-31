Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:42, 31 мая 2025Из жизни

Самая красивая девушка Украины вошла в топ-8 конкурса «Мисс Мира»

«Мисс Украина» Мария Мельниченко вошла в топ-8 на конкурсе красоты «Мисс Мира»
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: @melnychenko____

Представительница Украины 20-летняя Мария Мельниченко вошла в топ-8 красивых девушек планеты на конкурсе «Мисс Мира». Об этом сообщает Inquirer.net.

Финал конкурса проходит в субботу, 31 мая, в индийском штате Телангана. На момент написания заметки определены восемь главных претенденток на победу. Самыми красивыми девушками из Европы признаны представительницы Польши и Украины, из африканских стран лидируют Эфиопия и Намибия, среди стран Америки и Карибского бассейна вперед вырвались Бразилия и Мартиника, а в Азии и Океании — Филиппины и Таиланд.

«Мисс мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и чуть менее известная «Мисс Интернешнл». Впервые его провели в Великобритании в 1951 году.

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительницы России среди участниц на этот раз нет.

Материалы по теме:
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
9 марта 2024
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия» Милла Мэги отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс мира». Она объяснила это тем, что участницам приходится терпеть унижения и неуважительное отношение организаторов. Организаторы конкурса и индийские власти опровергли ее обвинения и обвинили ее в клевете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число пострадавших после атаки ВСУ по Курской области

    «Сочи» вернулся в РПЛ

    МИД осудил попытку The Insider сформировать «образ добрых украинских оккупантов»

    Мощный пожар в Подмосковье попал на видео

    В подмосковном замке Пугачевой призвали устроить морг и крематорий

    Следовавший в российский порт сухогруз сел на мель у берегов Швеции

    Самая красивая девушка Украины вошла в топ-8 конкурса «Мисс Мира»

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

    Ракета Blue Origin с туристами успешно совершила полет за пределами атмосферы Земли

    Швеция усилит противодействие перевозке российских энергоресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости