Самую красивую девушку Англии обвинили в клевете об унижениях на «Мисс мира»

Организаторы конкурса «Мисс мира» опровергли обвинения в унижениях девушек

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс мира» и индийские власти опровергли обвинения, высказанные обладательницей титула «Мисс Англия» Миллой Мэги. Об этом сообщает издание The Independent.

Мэги отказалась участвовать в «Мисс мира» и объяснила это тем, что участницам приходится терпеть унижения и неуважительное отношение организаторов. По ее словам, последней каплей стало мероприятие, на котором девушкам поручили увеселять мужчин средних лет, финансирующих конкурс.

Глава организации «Мисс мира» Джулия Морли обвинила Мэги в клевете.

К сожалению, нам стало известно, что некоторые британские СМИ опубликовали ложные и клеветнические заявления, якобы сделанные Миллой Мэги о произошедшем с ней в Индии. Эти утверждения лишены всяких оснований и не соответствуют действительности. В ответ организация «Мисс мира» публикует неотредактированные видеозаписи, сделанные во время пребывания Миллы в Индии, на которых она выражает благодарность, радость и признательность из заявления Джулии Морли

Власти индийского штата Телангана, где в этом году проводится «Мисс мира», также усомнились в справедливости слов Мэги. По словам высокопоставленного чиновника штата Джайеша Ранджана, они изучили записи камер видеонаблюдения, сделанные во время мероприятия со спонсорами, которое упоминала Мэги.

На записи ясно видно, что Милла Мэги сидела за столом с одним мужчиной и четырьмя женщинами. Мужчина — высокопоставленный чиновник ИАС в сопровождении его жены, невестки и их гостей. Он известен своей безупречной репутацией и профессионализмом. Предположить, что он допустил какие-либо непристойные действия, особенно в присутствии членов своей семьи, — абсурдно и неправдоподобно из заявления Джайеша Ранджана

«Мисс мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и чуть менее известная «Мисс Интернешнл». Впервые его провели в Великобритании в 1951 году.

Финал конкурса пройдет 31 мая в Индии. В этом году на него приедут девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительницы России среди участниц на этот раз нет.

Ранее сообщалось, что Милла Мэги начала кампанию по очистке британских пляжей от сточных вод. По ее словам, перед участием в «Мисс мира» она хотела привести себя в форму с помощью тренировок, однако разлив сточных вод испортил ее планы.