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14:35, 5 мая 2025Из жизни

Сточные воды помешали самой красивой девушке Англии готовиться к «Мисс мира»

«Мисс Англия» выступила против разлива сточных вод из-за любви к серфингу
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Milla Magee

Milla Magee. Кадр: Pink Mondo Media / YouTube

Обладательница титула «Мисс Англия» начала кампанию по очистке британских пляжей от сточных вод, после того как они помешали ее подготовке к международному конкурсу красоты. Об этом пишет The Telegraph.

Как рассказала самая красивая девушка Англии Милла Маги, перед участием в «Мисс мира» она хотела привести себя в форму с помощью тренировок, однако разлив сточных вод испортил ее планы. Она не смогла позаниматься серфингом и обвинила в этом слишком грязные пляжи ее родного города Ньюки.

24-летняя Маги выступила за сохранение береговых линий Великобритании и присоединилась к благотворительной организации по защите океана Surfers Against Sewage. Она требует прекратить сброс сточных вод в британские воды, предназначенные для купания, к 2030 году. По словам Маги, она заботится об океане не только из-за любви к серфингу, но и потому, что он положительно влияет на ее ментальное состояние.

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«В последнее время многим из нас приходится держаться подальше от моря, потому что это просто небезопасно, — объяснила женщина. — И это больше, чем просто пропущенный серфинг — это кризис общественного здравоохранения». Маги призвала всех неравнодушных вступать в экологические организации и помогать природе.

Согласно The Telegraph, в 2024 году сточные воды оставались у британских пляжей 3,6 миллиона часов. В 2022 году этот показатель достигал 1,7 миллиона часов.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Табита Беннетт вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия», как и ее мать в 1986 году. Они стали первым дуэтом матери и дочери в финале конкурса за его 97-летнюю историю.

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