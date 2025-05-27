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09:19, 27 мая 2025Из жизни

Самая красивая девушка Англии отказалась участвовать в «Мисс мира» из-за унижений

«Мисс Англия» Мэги рассказала об унижениях, которые терпят участницы «Мисс мира»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Brett Cove / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Обладательница титула «Мисс Англия» Милла Мэги отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс мира». Об этом сообщает издание The Independent.

Первоначально было объявлено, что Мэги выбыла из конкурса по личным причинам. Позднее она рассказала, что к этому решению ее подтолкнули унижения и неуважительное отношение организаторов, которые приходится терпеть участницам «Мисс мира».

Последней каплей стало мероприятие, на котором девушек усадили с мужчинами средних лет, финансирующими «Мисс мира». Предполагалось, что они будут увеселять спонсоров до конца мероприятия. «Из-за этого я чувствовала себя, как проститутка», — говорит Мэги.

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«Мисс мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл». Впервые его провели в Великобритании в 1951 году.

Финал конкурса пройдет 31 мая в Индии. В этом году на него приедут девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительницы России среди участниц на этот раз нет.

Ранее сообщалось, что Милла Мэги начала кампанию по очистке британских пляжей от сточных вод. По ее словам, перед участием в «Мисс мира» она хотела привести себя в форму с помощью тренировок, однако разлив сточных вод испортил ее планы.

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