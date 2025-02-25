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16:19, 25 февраля 2025Экономика

Упрощенный допуск газовщикам в квартиры россиян объяснили

Депутат Пахомов: Упрощенный допуск газовщиков в дома россиян спасет весь подъезд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Упрощенный допуск газовщиков в квартиры россиян спасет жителей всего подъезда от отключения стояка. Необходимость такой меры объяснил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с RTVI.

Депутат напомнил, что сейчас при недопуске газовой компании в квартиру организация идет в суд, который в течение 30 дней выдвигает требование открыть дверь коммунальщикам. Если хозяева жилья снова не пускают специалистов, то их привлекают к административной ответственности.

«Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней, оставив при этом всю остальную процедуру действующей», — пояснил Пахомов.

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Если газовщики подозревают наличие нарушений в квартире, куда не могут попасть, то они отключают весь стояк и лишают газа жителей десятков квартир. «Вот, чтобы этого не происходило, мы посчитали возможным такое решение принять. Это решение направлено на работу с той категорией людей, которые принципиально не пускают в квартиры», — заявил парламентарий.

В октябре 2024 года в пятиэтажке города Черкесска произошел взрыв. Пострадали как минимум 11 человек, власти ввели режим ЧС муниципального характера. Причиной, по словам очевидцев, мог стать отказ одной из жительниц дома впускать в квартиру газовщиков для проверки оборудования.

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