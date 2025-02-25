Доктор Мясников назвал разрушающие суставы привычки

Врач Александр Мясников заявил, что малоподвижный образ жизни разрушает суставы

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил привычки, которые разрушают суставы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что к проблемам с суставами может привести малоподвижный образ жизни. При этом он предостерег россиян от чрезмерных физических нагрузок, в частности бега. «Помните: если вы занимаетесь бегом, это проблематично для ваших коленей», — предупредил доктор. По его словам, физические нагрузки должны быть умеренными.

Еще одной привычкой, негативно влияющей на здоровье суставов, специалист назвал монотонную работу. «Если вы вытираете стол одной рукой, у вас все время идет нагрузка на одни суставы, поэтому вытирайте стол двумя руками. (...) Везде, где вы задействуете для чего-то одну руку, [используется] ограниченное количество суставов, распределите нагрузку на возможное большее количество суставов», — дал рекомендацию Мясников.

Врач добавил, что к разрушению суставов также приводит курение и неправильное питание.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» раскрыл неочевидный способ избавиться от головной боли. Врач посоветовал тем, кто часто сталкивается с этой проблемой, носить воротник из вафельного полотенца.