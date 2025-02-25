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06:07, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидный способ избавиться от головной боли

Врач Мясников призвал обматывать шею полотенцем от головной боли
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидный способ избавиться от головной боли. Выпуск с рекомендацией специалиста по борьбе с недугом доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, головная боль может быть связана со спазмом сосудов головы и шеи. Он отметил, что часто призывал своих пациентов, которые сталкивались с этой проблемой, носить воротник из вафельного полотенца, несколько раз обмотанного вокруг шеи.

«Чтобы голова на полотенце висела, на воротнике, чтобы мышцы потихонечку расслабились и перестали давить на сосуды», — объяснил доктор принцип работы этого способа.

Ранее Мясников рассказал, как избавиться от боли в горле. Он отметил, что считает эффективным способом полоскание раствором лизиновой соли кетопрофена. Врач добавил, что лекарство быстро действует и избавляет от неприятного симптома на восемь часов.

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