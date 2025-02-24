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08:00, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл эффективный способ борьбы с болью в горле

Врач Мясников: Лизиновая соль кетопрофена поможет справиться с болью в горле
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл эффективный способ борьбы с болью в горле. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор посоветовал тем, кто столкнулся с сильной болью в горле, полоскать его раствором лизиновой соли кетопрофена. По словам Мясникова, это средство начинает действовать быстро и избавляет от неприятного симптома на восемь часов. «Еще в поддержку своих слов скажу, что лизиновая соль кетопрофена входит в клинические рекомендации Министерства здравоохранения России для лечения тонзиллита и фарингита», — добавил он.

Еще одним средством, которое помогает справиться с болью в горле, Мясников назвал бензидамин. При этом, как уточнил врач, им надо полоскать чаще, чем лизиновой солью кетопрофена, потому что он действует всего два часа.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал привычку, которая провоцирует камни в почках. Специалист предостерег россиян от употребления воды из-под крана.

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