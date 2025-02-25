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14:04, 25 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Названа цель появления новых дорожных знаков в России

Автоэксперт Мигаль: Объединение нескольких знаков в один снизит визуальный шум
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Идея объединить несколько дорожных знаков в один направлена на снижение информационного визуального шума на дорогах России, объяснил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. О преимуществе такого подхода он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Этот фактор часто становится причиной ускорения усталости водителя за рулем, потери концентрации. Например, в Москве Центр организации дорожного движения считает лишними почти 60 тысяч дорожных знаков из 900 тысяч размещенных, поэтому, согласно новому ГОСТу, в ближайшие годы они будут демонтированы», — поделился автоэксперт.

Самое главное, чтобы реформа не внесла хаос в дорожное движение, считает Мигаль. Как показывает практика, последние изменения в правилах дорожного движения, вступившие в силу в марте 2023 года, относительно проезда круговых перекрестков, ввели водителей в заблуждение, и сделали такие участки проезжих частей еще более аварийными, уточнил он.

Чтобы избежать подобных инцидентов, по словам собеседника «Ленты.ру», прежде чем легализовать новую инициативу, стоит провести тестовые испытания и проанализировать реакцию автомобилистов на изменения. Так, например, планируют сделать в Республике Крым — произвести пилотное внедрение ГОСТа в одном из регионов полуострова, заключил он.

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Ранее Росстандарт обновил ГОСТ-Р 52289, устанавливающий правила применения дорожных знаков и разметки. Обязательными эти требования станут с 1 января 2026 года. Поправки изменяют дизайн некоторых дорожных знаков и вводят новые. Кроме того, некоторые знаки могут быть объединены на одной табличке. Так, ГОСТ разрешает размещение указателя «Рекомендуемое ограничение скорости» на щите с предупреждением «Искусственная неровность».

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