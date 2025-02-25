Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 25 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали слова Путина о работе с США по редкоземельным металлам

Депутат Делягин назвал слова Путина об алюминии отражением переговоров с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о возможности торговли алюминием и редкоземельными металлами с США нужно рассматривать как некоторое отражение идущих переговоров, предположил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Было бы неплохо, если бы США действительно поняли, что с нами лучше торговать, чем воевать. Я думаю, если это так, то это хорошая новость. И я думаю, что это отражает некоторые результаты, достигнутые в ходе предварительных переговоров. То есть это нужно рассматривать не как позицию России, а как некоторое отражение идущих переговоров. Я думаю так», — поделился депутат.

Ранее Путин заявил о готовности России поставить США два миллиона тонн алюминия. Политик добавил, что это бы стабилизировало цены.

Глава государства также допустил совместную работу с США в области редкоземельных металлов, отметив, что в России подобного рода ресурсов на порядок больше, чем на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Почему он так сделал и как отреагировал президент США?

      Пациент российской больницы выпал из окна восьмого этажа

      В российском регионе сотрудники полиции накрыли подпольный цех фальсифицированной икры

      Летевший в Уфу самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом городе

      Футболист «Зенита» рассказал о любви к пиву

      В Госдуме прокомментировали слова Путина о работе с США по редкоземельным металлам

      «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-30» вывезли на стартовый комплекс

      В России пенсионер пошел на СВО вслед за сыном и получил орден

      Россиянам назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

      Свыше десяти человек пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше