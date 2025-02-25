В Госдуме прокомментировали слова Путина о работе с США по редкоземельным металлам

Депутат Делягин назвал слова Путина об алюминии отражением переговоров с США

Слова президента России Владимира Путина о возможности торговли алюминием и редкоземельными металлами с США нужно рассматривать как некоторое отражение идущих переговоров, предположил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Было бы неплохо, если бы США действительно поняли, что с нами лучше торговать, чем воевать. Я думаю, если это так, то это хорошая новость. И я думаю, что это отражает некоторые результаты, достигнутые в ходе предварительных переговоров. То есть это нужно рассматривать не как позицию России, а как некоторое отражение идущих переговоров. Я думаю так», — поделился депутат.

Ранее Путин заявил о готовности России поставить США два миллиона тонн алюминия. Политик добавил, что это бы стабилизировало цены.

Глава государства также допустил совместную работу с США в области редкоземельных металлов, отметив, что в России подобного рода ресурсов на порядок больше, чем на Украине.