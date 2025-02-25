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06:18, 25 февраля 2025Экономика

Путин заявил о готовности возобновить поставки алюминия США

Путин заявил о готовности России поставить США 2 миллиона тонн алюминия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова возобновить поставки алюминия в США. Об этом он сообщил автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Путин заявил о готовности России поставить США два миллиона тонн алюминия. По его словам, такой объем поставок являетс яоптимальным.

«Это бы не повлияло существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающие влияние на стабилизацию цен», — отметил он.

Ранее Путин предложил США подумать о совместном производстве алюминия. «Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий — это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия», — призвал он.

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