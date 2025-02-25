Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 25 февраля 2025Силовые структуры

Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» заключили контракты с Минобороны и отправились на фронт

Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» заключили контракты с Министерством обороны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» заключили контракты с Министерством обороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, четверо участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» ЧВК «ЕНОТ» которые обвиняются в участии в преступном сообществе, кражах и разбоях, подписали контракты с Министерством обороны и отправились на фронт.

По данным суда, остался только Александр Мрищук, который обвиняется в организации преступного сообщества. Дела в отношении Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова «выделены в отдельное производство по иным основаниям». Они подали ходатайства с Минобороны о заключении контрактов, которые удовлетворили. Все четверо были направлены штурмовиками в боевые подразделения.

По данным следствия, ЧВК организовал Роман Теленкевич (Водяной). Боевики участвовали в различных операциях, в том числе в сопровождении гуманитарных грузов в Донбассе. Теленкевич в 2022 году за ряд преступлений был осужден на 13 лет, но вместо колонии заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. После этого лидерами стали оперативники ФСБ России по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев.

По версии обвинения, они использовали участников ЧВК для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в качестве понятых, а также обогащения. Они якобы совершали нападения на предпринимателей, которые поставляли в страну оргтехнику и телефоны. Организаторам предъявили обвинение по статье 210 УК РФ, а остальных обвинили в участии в ОПС и других преступлениях.

В прошлом году суд оправдал обвиняемых Мрищука, Коваленко, Коновалова и Максимова, в связи с не установлением участия в организации и за недоказанностью по другим эпизодам. Только Олега Очеретного признали виновным в угрозе расправой и приговорен к году ограничения в свободы.

Позже Второй западный окружной военный суд по обращению прокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение. Когда началось новое разбирательство, большинство фигурантов заключили договора с Минобороны. Рассмотрение по делу Мрищука продолжается — защита представляет доказательства его невиновности.

Продолжается суд над Андреем Молокоедовым, который считается «научным руководителем ОПС» ЕНОТ. Мосгорсуд сохранил приговор в 14 лет, который назначил ему суд первой инстанции. Молокоедов обвиняется в тех же преступлениях, что и Водяной, но первый приговор из-за нарушений отменила апелляционная инстанция. Повторное разбирательство ничего не изменило. Защита планирует обратиться в кассационный суд.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России задержали более 100 человек за вывод украденных денег.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?

      Охранник ресторана в Таиланде подрался с двумя туристами с Украины и из Польши

      Пленный солдат ВСУ рассказал об отмывании денег из военной помощи Украине

      Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат сам отправился мыть машины

      Россиянам стало сложнее продавать квартиры

      Любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети

      Лавров передал президенту Ирана привет от Путина

      Лавров встретился с президентом Ирана

      МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на Игры-2026

      ЦБ понизил курс доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше