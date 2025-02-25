Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» заключили контракты с Минобороны и отправились на фронт

Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» заключили контракты с Министерством обороны

Подсудимые бойцы ЧВК «ЕНОТ» заключили контракты с Министерством обороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, четверо участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» ЧВК «ЕНОТ» которые обвиняются в участии в преступном сообществе, кражах и разбоях, подписали контракты с Министерством обороны и отправились на фронт.

По данным суда, остался только Александр Мрищук, который обвиняется в организации преступного сообщества. Дела в отношении Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова «выделены в отдельное производство по иным основаниям». Они подали ходатайства с Минобороны о заключении контрактов, которые удовлетворили. Все четверо были направлены штурмовиками в боевые подразделения.

По данным следствия, ЧВК организовал Роман Теленкевич (Водяной). Боевики участвовали в различных операциях, в том числе в сопровождении гуманитарных грузов в Донбассе. Теленкевич в 2022 году за ряд преступлений был осужден на 13 лет, но вместо колонии заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. После этого лидерами стали оперативники ФСБ России по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев.

По версии обвинения, они использовали участников ЧВК для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в качестве понятых, а также обогащения. Они якобы совершали нападения на предпринимателей, которые поставляли в страну оргтехнику и телефоны. Организаторам предъявили обвинение по статье 210 УК РФ, а остальных обвинили в участии в ОПС и других преступлениях.

В прошлом году суд оправдал обвиняемых Мрищука, Коваленко, Коновалова и Максимова, в связи с не установлением участия в организации и за недоказанностью по другим эпизодам. Только Олега Очеретного признали виновным в угрозе расправой и приговорен к году ограничения в свободы.

Позже Второй западный окружной военный суд по обращению прокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение. Когда началось новое разбирательство, большинство фигурантов заключили договора с Минобороны. Рассмотрение по делу Мрищука продолжается — защита представляет доказательства его невиновности.

Продолжается суд над Андреем Молокоедовым, который считается «научным руководителем ОПС» ЕНОТ. Мосгорсуд сохранил приговор в 14 лет, который назначил ему суд первой инстанции. Молокоедов обвиняется в тех же преступлениях, что и Водяной, но первый приговор из-за нарушений отменила апелляционная инстанция. Повторное разбирательство ничего не изменило. Защита планирует обратиться в кассационный суд.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России задержали более 100 человек за вывод украденных денег.