Потребление одного продукта питания в России достигло пика

Сенатор Митин: Потребление мяса в России достигло пика в 2024 году

В прошлом году потребление мяса в России вышло на пиковый показатель в 83 килограмма на человека. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, производство мяса в 2024 году дошло до рекордных 16,9 миллиона тонн. Однако есть проблемы с экспортом. В основном за границу Россия поставляет курятину и свинину. Что касается говядины, то ее приходится импортировать. В прошлом году было завезено 350 тысяч тонн. Кроме того, сенатор посетовал на падение поголовья крупного рогатого скота.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года суммарные объемы поставок мяса из РФ в государства Персидского залива увеличились почти на 60 процентов, если сравнивать с 2023-м годом, и превысили отметку в 100 тысяч тонн.

Также есть сведения, что российский экспорт мяса и субпродуктов вырос в 2024 году на 27 процентов, или до рекордных 700 тысяч тонн.