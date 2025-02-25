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18:19, 25 февраля 2025Россия

Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат сам отправился мыть машины

Депутат думы Сургута Барсов отправился мыть машины после хейта в соцсетях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Предложивший пенсионерам работать на мойке депутат думы Сургута Евгений Барсов сам отправился мыть машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Погоны и галстуки».

По данным канала, во вторник, 25 февраля, прошел первый день стажировки депутата на одной из автомоек российского города, ему будут платить по 35 процентов от каждой помытой машины.

Первый рабочий день парламентария в качестве автомойщика сняли на видео. На кадрах можно увидеть, как 67-летний мужчина в рабочей форме поливает японский кроссовер Infiniti из шланга, а затем чистит автомобиль с помощью специального средства и губки.

«Тяжеловато, но это ведь работа! А вся работа требует усилий», — прокомментировал Барсов.

Ранее парламентарий на своем YouTube-канале предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке, назвав это хорошей возможностью заработать на еду. По его словам, он не видел на автомойках «ни одной бабки или дедки».

Лично пойти работать автомойщиком депутат решился после хейта в соцсетях. Россияне обратили внимание, что в его декларации о доходах за 2018 год указано 10 спортивных самолетов, 29 квартир, ряд земельных участков, а также заработок в размере 33,5 миллиона рублей.

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