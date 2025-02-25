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13:46, 25 февраля 2025Наука и техника

«Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

«Роскосмос» сменил руководство «Техномаша» и «Главкосмоса»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Руководство компании «Главкосмос» и научно-производственного объединения (НПО) «Техномаш» сменили. О кадровых перестановках в отрасли объявила госкорпорация «Роскосмос».

Пост гендиректора «Техномаша» занял Павел Полещенков, который был заместителем прошлого руководителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Также в отставку ушел гендиректор «Главкосмоса» Илья Тарасенко. На его позицию назначили первого заместителя Наталью Локтеву. С ней заключили срочный дорогов, действующий до назначения гендиректора в установленном порядке.

«Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома Восточный вместо Виктора Степанова назначен руководитель группы главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, свои посты покинул статс-секретарь — заместитель генерального директора «Роскосмоса» Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

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