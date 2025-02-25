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12:02, 25 февраля 2025Из жизни

Россиянку из Крыма признали самой красивой девушкой Европы

Россиянка Юлия Павликова победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025»
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Юлия Павликова

Юлия Павликова. Фото: @yuliiapavlikova

Россиянка из Крыма Юлия Павликова победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025». Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Финал конкурса «Мисс Европа-2025» прошел в городе Бейрут, Ливан. Титул и корону второй год подряд забирает представительница России. В прошлом году самой красивой девушкой Европы признали Розу Гадиеву из Татарстана. Второе место заняла участница из Украины, а третье место досталось претендентке из Болгарии.

«Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале», — написала обладательница короны и титула Юлия Павликова в праздничном посте.

Юлия также отметила, что, став победительницей, она подтвердила свой статус мировой рекордсменки. Павликова не только стала «Мисс Европа-2025», до этого она выходила в финал трех крупных международных конкурсов: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл», «Мисс Вселенная».

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В прошлом году участница «Мисс Европа — 2024» из Украины Милена Мельничук обвинила россиянку в покупке победы. Конкурс выиграла Роза Гадиева из России, а Ирина Максимович из Белоруссии стала третьей. Украинка Милена Мельничук не смогла занять призовые места и, не согласившись с решением жюри, закатила скандал.

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