Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном разговоре в жизни во время Олимпиады-2018

Ротенберг: Во время финала Олимпиады-2018 мне поступил жесткий звонок из Москвы

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг, в 2018 году занимавший пост главы штаба сборной России, рассказал о самом жестком телефонном разговоре в жизни во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист вспомнил, что в концовке третьего периода финального матча, когда россияне проигрывали команде Германии, ему позвонили из Москвы. «И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?» — поделился подробностями он. Ротенберг добавил, что после этого в меньшинстве сравнял нападающий Никита Гусев.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

В финале Олимпиады-2018 в Пхенчхане сборная России обыграла Германию. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.