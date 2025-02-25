Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:2
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
0:1
2-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:2
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
2:3
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Татьяна Прозорова
Завтра
03:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Остин
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:53, 25 февраля 2025Спорт

Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном разговоре в жизни во время Олимпиады-2018

Ротенберг: Во время финала Олимпиады-2018 мне поступил жесткий звонок из Москвы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг. Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг, в 2018 году занимавший пост главы штаба сборной России, рассказал о самом жестком телефонном разговоре в жизни во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист вспомнил, что в концовке третьего периода финального матча, когда россияне проигрывали команде Германии, ему позвонили из Москвы. «И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?» — поделился подробностями он. Ротенберг добавил, что после этого в меньшинстве сравнял нападающий Никита Гусев.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

В финале Олимпиады-2018 в Пхенчхане сборная России обыграла Германию. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      На Западе раскрыли фиаско Макрона в переговорах с Трампом

      Госсекретарь США назвал несерьезным призыв Зеленского по ядерному оружию для Украины

      ВСУ атаковали дома россиян и обесточили несколько улиц в приграничье

      В FIS ответили на призыв МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026

      В Литве заявили о неспособности ЕС заменить контингент США в Европе

      МИД заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине

      В Раде опровергли возможность завершения конфликта в 2025 году

      Россиянин пришел в гости и расправился в хозяином после застолья

      Российская стюардесса рассказала о жестком контроле внешности в Emirates

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше